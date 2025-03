Thesocialpost.it - Maxi schianto in via Battisti tra ambulanza, bus e auto: ci sono feriti

A Trieste, un incidente ha coinvolto un’, un’della Sogit e unbus del trasporto pubblico locale all’incrocio tra viae via Xydias, poco dopo mezzogiorno. Le due operatrici a bordo dell’e il conducente della vettura hanno riportato lievi ferite estati trasportati all’ospedale di Cattinara per accertamenti.La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale, ma dai primi rilievi sembra che l’stesse procedendo su viacon sirene accese e senza pazienti a bordo. Arrivata nei pressi di via Palestrina, avrebbe rallentato per lasciar passare un veicolo prima di riprendere la corsa. In quel momento, una Peugeot 206 proveniente da via Palestrina avrebbe impattato contro il mezzo di soccorso, che a sua volta è finito contro unbus della linea 9, fermo al semaforo.