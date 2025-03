Ilrestodelcarlino.it - Maxi ricompensa per il cane smarrito. “Offro 10.000 euro a chi lo ritrova”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 12 marzo 2025 – Buona parte della provincia è tappezzata con i suoi volantini. “Ho perso la mia Lola.10miladia chi me la riporta sana e salva”. Massimo Castellani da una settimana vive tra attesa e speranza. Il suoè sparito e il 50enne riminese ha subito lanciato l’appello. Con tanto di cospicua. “Inizialmente avevo pensato a 5mila– racconta – poi ho deciso di alzare la cifra a 10mila. Tanti soldi? È vero, ma a me interessa solo riabbracciare la mia Lola. Poco più di un anno fa ho subito l’amputazione di una gamba, vivo da solo, lei era la mia compagnia”.sparito dopo la consegna di un pacco Del, razza Breton, si sono perse le tracce in zona Villaggio Azzurro, dove Castellani risiede. “È successo tutto in pochi attimi – spiega – Un corriere ha citofonato per consegnarmi un pacco e, conoscendo le mie condizioni, è salito per portarlo in casa.