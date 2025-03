Ilrestodelcarlino.it - Maxi controllo all’Hotel House, scattano sequestri e denunce

Sei bombole gpl e un’auto priva di assicurazione sono state sequestrate nelcondominio Hoteldi Porto Recanati, dove ieri mattina è andato in scena uninterforze ad alto impatto, finalizzato al contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono iniziate nella prima mattinata, con un elicottero che ha sorvolato l’area a sud del paese. Sul campo erano presenti i poliziotti della Questura di Macerata e del commissariato di Civitanova, sia in uniforme che in borghese, insieme con gli agenti della Polstrada, i carabinieri arrivati anche con due equipaggi del reparto mobile di Senigallia, i militari della Guardia di finanza con l’unità cinofila antidroga, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Porto Recanati.