Mauro Icardi vola a Milano per la prima udienza di divorzio, ma Wanda Nara non si presenta e chiede il rinvio: "Ci sono delle priorità"

La battaglia legale traha preso ufficialmente il via con ladi, tenutasi ieri pomeriggio al tribunale di. A sorpresa, la showgirl argentina non si èta. La sua assenza è stata ufficializzata tramite il legale Giuseppe Di Carlo, che hato un’istanza di. Sui social,aveva già anticipato la sua decisione, pubblicando una serie di immagini dei suoi figli con la didascalia: “Ci”.Dall’Argentina, la giornalista Yanina Latorre, considerata una fonte vicina alla, ha rivelato nuovi retroscena sulla strategia della showgirl. “aveva accettato la giurisdizione italiana, ma orail trasferimento, sostenendo che ilsarebbe iniziato in Argentina a ottobre. Tuttavia, non hanno maito la domanda, quindi ilnon è mai stato avviato“, ha dichiarato.