Mauro Icardi in tribunale a Milano: la sorprendente assenza di Wanda Nara

L’11 marzo 2023 è stata una data cruciale per molti, non solo per i fan di, ma anche per coloro che seguono le vicende del calcio e dello spettacolo., attualmente calciatore del Galatasaray, si è recato aper la prima udienza di separazione dalla sua ex moglie e manager,. Tuttavia, l’udienza non si è svolta come previsto, poichéha deciso di non presentarsi in, suscitando interrogativi e scalpore.Mentreha condiviso il suo viaggio sui social media, mostrando immagini a bordo del suo jet privato con la nuova compagna, la famosa attrice argentina China Suarez,ha scelto di rimanere assente. Questo comportamento ha fatto pensare che stesse seguendo una strategia legale ben precisa, mirata a complicare ulteriormente la situazione.