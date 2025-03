Ilgiorno.it - Matteo nasce sull’ambulanza: "È stata un’emozione fortissima"

"Abbiamo avverito un gemito della mamma e sentito subito “wee wee”, è stato davvero emozionante". I volontari della Croce Rossa di Codogno nella notte di ieri, alle 3,11, mentre trasportavano in ospedale una partoriente hanno fattore il suo bimbo,. E ricordano con grande felicità i concitati momenti. La mamma, una 31enne di origini nigeriane, vive a Maleo e per lei era il terzo parto. Il marito era rimasto a casa con gli altri figli, ma aveva chiesto alla sorella di raggiungere la consorte all’ospedale Maggiore di Lodi. La 31enne, al terzo parto, ha accusato le ultime spinte sul mezzo di soccorso. I volontari della Croce Rossa di Codogno, due donne più l’autista, hanno fermato il veicolo all’altezza di Cavacurta e fattore lì il piccolino. Tutto è andato per il meglio e dopo le prime operazioni, per permettere il ricovero e le cure di mamma e bimbo, il soccorso sanitario ha ripreso il viaggio.