Ilgiorno.it - Matteo Lucibello: chi era il 47enne morto in un incidente nel giorno del compleanno

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 12 marzo 2025 – “Abbiamo preso tanti caffè insieme, era un uomo mite, innamorato di Milano ma anche della sua terra: si divideva tra Milano e Acciaroli”, che è una frazione di Pollica, della provincia di Salerno. “Una tragedia che mi scuote”. A ricordaremartedì notte nello schianto contro una rotatoria tra viale Ortles e via Condino in zona Brenta mentre era alla guida della sua auto, è l’amico Francesco. La dinamica, nato il 10 marzo del 1978, aveva appena compiuto 47 anni. Erano le 2.10 quando in strada, all’improvviso, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell’auto andando a impattare contro la rotonda. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. A bordo c’erano però altre due persone.è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico ma per lui non c’è stato nulla da fare: èdopo il ricovero.