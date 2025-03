Iltempo.it - "Materiale esiguo", i dubbi di Bruzzone sulla svolta di Garlasco

Una vera e propriao una bolla di sapone? È questo l'interrogativo che emerge dalla riapertura del caso di, con l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi mentre Alberto Stasi è in carcere, condannato per omicidio per i fatti del 13 agosto 2007. La criminologa Robertanel corso della puntata di martedì 11 marzo di Ore 14, il programma di Milo Infante su Rai 2, commenta le notizie appena uscite. "Anni fa la difesa di Stasi con una serie di indagini difensive aveva sollecitato un'ipotesi alternativa a quella di Alberto puntando proprio su questo indagato e all'epoca il gip archiviò il procedimento sostenendo che si trattasse, vado a memoria, di un grossolano tentativo di scagionare Alberto Stasi"; commenta. "Forse però tanto grossolano potrebbe non essere a questo punto", aggiunge.