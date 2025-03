Laspunta.it - Mastrangeli non vuole riaprire piazzale Kambo

“Ho profondo rispetto per il Consiglio comunale: non solo l’Assise costituisce l’espressione massima della volontà popolare, ma svolge anche la funzione fondamentale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo– È un elemento cruciale della democrazia locale, con un ruolo chiave nel garantire che l’Amministrazione comunale risponda ai bisogni e alle aspettative della comunità.“Ha iniziato così il sindaco di Frosinone il suo lungo intervento per giustificare che la riapertura di, forse, non si farà. Per capirlo basta leggere le sue dichiarazioni, ovviamente rese senza contraddittorio. E’ un refrain che dura da giorni, quello del sindaco di Frosinone che sulla mozione che lo impegna a trovare soluzioni, sta cercando ogni pretesto per non dare corso alla mozione, votata pure da lui.