Masters Wta 1000 Indian Wells | Rune batte Tsitsipas Andreeva asfalta Rybakina

Primo quarto di finale stagionale per Holger, chein due set Stefanos. Partita condotta dall’inizio alla fine dal danese, che ha messo in grandissima difficoltà il greco nei suoi turni di servizio e lo ha sovrastato costantemente nel gioco da fondocampo. 73% di punti vinti sulla prima di servizio e 65% sulla seconda, mentre per il campione uscente di Dubai 59% sulla prima e 54% sulla seconda. Prestazione di grande solidità di, apparso anche mentalmente attaccato alla partita, che ha liquidatocon il punteggio di 6-4 6-4. La sfida per un posto in semifinale sarà con Tallon Griekspoor. L’olandese ha eliminato la sorpresa del torneo Yosuke Watanuki, giocatore con classifica più alta (n.349) a raggiungere i quarti ada Robin Haase nel 2001. Punteggio di 7-6(4) 6-1 in favore del numero 43 del mondo (almeno 34 da lunedì), che si sta avvicinando a grandi passi verso la top 30.