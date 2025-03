Masters Wta 1000 Indian Wells | programma orari e ordine di gioco mercoledì 12 marzo con Paolini

Leggi su Sportface.it

Seconda giornata di ottavi di finale a. Si gioca solo sui due campi principali. Apre ilsul centrale la testa di serie numero 3 Coco Gauff, che avrà un osso duro come Belinda Bencic per accedere ai quarti di finale. Si parte alle 19.00 ora italiana (11 locali). Sul campo 2 derby americano tra Ben Shelton e Brandon Nakashima. Parte avanti il numero 11 del mondo, che con la sua curva mancina potrebbe mettere in grande difficoltà connazionale, reduce da una prova praticamente perfetta agli ottavi con Matteo Arnaldi. Jasmineunica italiana rimasta in tabellone. L’azzurra se la vedrà con la testa di serie numero 24 Liudmila Samsonova, che ha sorpreso agli ottavi Daria Kasatkina. La numero 1 d’Italia scenderà in campo al termine del match di Aryna Sabalenka (ore 23.