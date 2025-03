Anteprima24.it - Mastella ai Sindaci dei Comuni vicini: “Nuovo Puc incoraggerà la seduzione del verde e la condivisione intelligente”

Tempo di lettura: 2 minuti“Un Puc che incoraggi ladel, evitando il consumo di suolo e la copertura dei bisogniattraverso undimensionamento e unareale con i”, lo ha detto stamane aideiconvocati in sala consiliare Clementein occasione dell’avvio della Consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale in vista della redazione delPiano urbanistico.Il sindaco ha evidenziato “la connessione funzionale e amministrativa, nonché del tutto priva di connotati di carattere politico, che deve caratterizzare la collaborazione tra i, obiettivo che perseguiremo con il progetto di Area Vasta che renderemo perfettamente operativo e funzionale”, prosegue. Il sindaco ha poi stigmatizzato “ogni tipo di competizione territoriale” e sollecitato ad un lavoro condiviso “per abbattere i volumi edilizi in eccesso e puntare sugli attrattori turistici e sulla messa in comune delle bellezze: far sistema e fare squadra, incoronando gli spuntiper soddisfare le esigenze territoriali”.