Massa getta la droga dalla finestra | arrestato 38enne

Carrara, 12 marzo 2025 - Prima che i carabinieri entrassero in casa per la perquisizione domiciliare, hato la cocaina, ma laè stata rintracciata e recuperata dal cane dell'unità cinofila. È stato cosìundi nazionalità marocchina, al termine di un'indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Castelnuovo Garfagnana in collaborazione con i militari della stazione di Gramolazzo (Lucca). La perquisizione è stata dispostaprocura diCarrara). Alle operazioni hanno partecipato anche i carabinieri di Aulla un'unità cinofila del nucleo carabinieri di San Rossore il cui supporto si è rivelato determinante. Sequestrati 65 grammi die un bilancino di precisione. A quanto si apprende i militari erano arrivati aldopo indagini condotte in Garfagnana, dove parte dellasequestrata sarebbe stata presumibilmente spacciata.