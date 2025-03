Digital-news.it - Marzio Perrelli: «Sky Sport, la passione per il motosport con Formula 1 e MotoGP»

Con l'inizio della stagione motoristica 2025, Sky riafferma la sua posizione di casa definitiva per gli appassionati di corse. Ma chiamarla semplicemente “casa” sarebbe un eufemismo. È più simile a un grattacielo, costruito sulla, sulla dedizione e sulla ricerca incessante dell'eccellenza nelle trasmissioniive. Il motor, in particolare, è uno dei suoi pilastri più forti, una parte inconfondibile di ciò che rende Sky unica. Il viaggio di quest'anno sarà a dir poco entusiasmante, con oltre 1.000 ore di copertura in diretta che si estenderanno per 42 weekend in una stagione di 11 mesi. I numeri parlano da soli: 200 Gran Premi, 16 discipline e un impegno costante che pone il motoral centro dell'offertaiva di Sky. Dalla1 alla, dalla Superbike alle gare di resistenza: se ha ruote e motore, lo troverete in diretta su Sky e