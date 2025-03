Marta Bassino gli sci al fluoro e l’ipotesi sabotaggio per l’esclusione dalla Coppa | Ripicca dopo una lite per la musica

Leggi su Open.online

Tropposugli sci di. Questo il motivo della squalifica che ha escluso l’atleta azzurraseconda manche dell’ultima gara ad Are, in Svezia. E che le di fatto precluso la possibilità di qualificarsi alle finali di slalom gigante. Che si terranno la prossima settimana a Sun Valley, negli Stati Uniti. Peccato che, come ha confermato il direttore tecnico dello sci alpino femminile Gianluca Rulfi, la nazionale italiana non utilizzi la sciolina al: «Sono i fatti che portano a parlare di», ha detto alla Stampa. Un sospetto, che tra i tecnici azzurri sembra più una certezza, emerso fin da subito. E su cui in questi giorni a La Thuile, dove si terrà la penultima tappa delladel mondo femminile, indagherà la federazione internazionale (Fis).Il caso svedese: la squalifica e i primi sospettiIl caso risale allo scorso sabato 8 marzo, quando la 29enne di Borgo San Dalmazzo sta per partecipare – con il quattordicesimo tempo assoluto – alla seconda manche del gigante di Are, in Svezia.