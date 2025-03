Dilei.it - Mare Fuori 5, tutte le anticipazioni: new entry, trama e dove vedere la serie

Torna l’appuntamento con lacult: la quinta stagione dello show andrà in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo, ma i primi 6 episodi saranno già disponibili dal 12 marzo su RaiPlay. Gli spettatori ritroveranno alcune vecchie conoscenze dell’IPM, ma nell’istituto arriveranno anche nuove ragazze e nuovi ragazzi da regioni diverse dalla Campania. Al centro dei nuovi 12 episodi, l’amore e l’amicizia tra gli adolescenti, ma anche scenari inattesi per gli adulti, coinvolti da avvenimenti inaspettati che li costringeranno a mettersi in gioco.5, ledellaDopo l’uscita di scena di Nicolas Maupas, Valentina Romani, Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, Maria Esposito con il personaggio di Rosa Ricci sarà al centro delle dinamiche della quinta stagione.