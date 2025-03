Anteprima24.it - Mare Fuori 5 torna e manda in tilt Raiplay

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa quinta stagione diarriva e il successo è tale che si blocca tutto: a mezzanotte del 12 marzo sono andati in onda in anteprima i primi 6 episodi sued è stato subito crash. Per quaranta minuti, dalle 00.00 alle 00.40, la piattaforma è andata inper il numero eccessivo di contatti, ma i fan in attesa ora potrannore tranquilli a vedere la serie, anche se l’intero boxset ci sarà dal 26 marzo, e dalla stessa data andrà anche in onda in prima serata su Raidue.Tra conferme, novità e molti cambiamenti a partire da un nuovo regista, Ludovico del Martino,quindi la sempre amatissima. L’Istituto Penale per i Minorenni accoglie nuove ragazze e nuovi ragazzi, anche da regioni diverse dalla Campania e l’adolescenza difficile resta la principale protagonista dei 12 episodi della quinta stagione della serie evento, anche se nella nuova stagione sialle origini ad affrontare di più le difficoltà interiori.