Mare Fuori 5 su RaiPlay i primi episodi in streaming

di5 sono disponibili insu. Dalla mezzanotte del 12 marzo ha debuttato in anteprima esclusiva sul’attesissima quinta stagione di, i nuovi seidella serie ambientata nell‘istituto penitenziario minorile di Nisida, a Napoli. Nel cast volti nuovi e vecchi che si intrecceranno in colpi di scena e sfide capaci di minare gli equilibri del carcere.5, la trama della nuova stagioneLa trama della nuova stagione diriprende le vicende dei giovani protagonisti dell’IPM di Napoli, tra amicizie, rivalità e il sogno di un futuro diverso. In questa stagione, nuove sfide e colpi di scena metteranno alla prova i ragazzi, spingendoli a confrontarsi con il loro passato e le loro scelte. Sugli schermi tornano: Maria Esposito, Giuseppe Pirozzi, Francesco Panarella, Antonio D’Aquino, Giovanna Sannino, Enrico Tijani, Alessandro Orrei, Luca Varone, Clotilde Esposito, Domenico Cuomo, Francesco Di Tullio, Francesco Alessandro Luciani, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Elisa Tonelli, Rebecca Mogavero.