Mare Fuori 5: le trame dei primi 6 episodi, da oggi in streaming su RaiPlay

Disponibili dain, gratuitamente, sudi5: tra i nuovi arrivi e le difficili decisioni di Rosa Ricci, ecco cosa anticipano le. È il gran giorno per5 e tutti i suoi fan: dasono presenti sudella nuova stagione. Saranno in tutto 12, ma per scoprire come si concluderà questo quinti ciclo, bisognerà attendere il 26 marzo, quando la stagione completa arriverà in, e il primoo verrà trasmesso per la prima volta anche in chiaro su Rai 2. Dalle anticipazioni scopriamo che all'Istituto Penale per Minorenni arriveranno nuove ragazze e nuovi ragazzi, ma al centro della scena ci sarà lei: Rosa Ricci. Sola, deve portare avanti l'eredità paterna come capo del .