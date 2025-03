Gqitalia.it - Mare Fuori 5 è già streaming e non hai bisogno di aspettare la prima tv del 26 marzo

è probabilmente la produzione Rai di maggiore successo degli ultimi decenni dopo le avventure di Montalbano e classici come Don Matteo, ma è la numero uno quando si tratta di parlare di e con i giovani. A pari merito con SKAM, che, però, almeno per nascita, è un adattamento di un progetto arrivato dall'estero. Per questo, RaiPlay fa bene a condividerlo con il pubblico a cui si rivolge, che è anche il meglio e più digitalizzato,in rete e solo poi in tv.La quinta stagione, infatti, è in linea da oggi con i primi 6 episodi dei 12 che la compongono, mentre approderà in tv solo dal 26, su Rai2.Il titolo è super hype da che si è parlato di nuovi episodi perché vede degli addii e delle new entry, così come una svolta nel progetto in cui cambiano molto i pesi e i giochi, e al contempo si torna allo spirito originario.