Quotidiano.net - Mare Fuori 5: debutto da record su RaiPlay, crash della piattaforma per eccesso di contatti

Leggi su Quotidiano.net

"È un successo abbastanza impressionante che davvero non ci aspettavamo in questo rilascio di una serie come, arrivata ormai alla quinta stagione. È accaduto in passato, ma stavolta non ci aspettavamo uncosì forte. Va bene la serie evento, ma così mi sembra una cosa pazzesca, ne siamo contentissimi e ringraziamo davvero tutti i nostri fan". Lo dice all'ANSA Roberto Sessa, numero uno di Picomedia, che con Rai Fiction produce, la serie fenomeno che a mezzanotte del 12 marzo è tornata in anteprima con i primi 6 episodi sumandando in tilt per quaranta minuti, dalle 00.00 alle 00.40, laper il numero eccessivo di. Ma i fan in attesa ora potranno tornare tranquilli a vedere la serie, anche se l'intero boxset ci sarà dal 26 marzo, e dalla stessa data andrà anche in onda in prima serata su Rai2.