Quotidiano.net - Mare Fuori 5: anticipazioni e novità

L’attesa è finita: la quinta stagione di ‘’ è arrivata. La serie di successo ambientata nell’IPM di Napoli, ideata da Cristiana Farina e scritta con Maurizio Careddu, torna su Raidue e RaiPlay con vecchie conoscenze e nuovi protagonisti. Tante sono le questioni lasciate in sospeso alla fine della quarta stagione e molto probabilmente i nodi si scioglieranno nelle nuove puntate. Moltissimi saranno, però, anche i colpi di scena e i cambi di registro in questa nuova stagione. Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere su ‘’ per prepararsi al meglio alla visione. Dove eravamo rimasti Alla fine della stagione numero quattro avevamo visto Rosa Ricci (Maria Esposito) lasciare sull’altare Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e scappare via. Il giovane, entrato in un programma di protezione, si è allontanato da Napoli e ora vive con sua figlia Futura, in una località non meglio identificata.