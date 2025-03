Lanazione.it - Marco Ferradini oggi ospite di Punto Radio

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 12 marzo 2025 – E'l'didi "Cartoline digitali", il programma in onda alle 14 sulle frequenze diCascina condotto da Luca Doni. Come tradizione sarà possibile seguire l'appuntamentofonico anche in diretta Facebook. La trasmissione conta anche sulla collaborazione di Alessandro Galli e sarà l'occasione per il cantautore, divenuto celebre nel panorama musicale italiano con un successo immortale come "Teorema", per presentare il suo nuovo singolo "L'uva e il vino". La sua presenza aservirà quasi certamente a ricordare anche la sua storica collaborazione, suggellata con un disco-omaggio di recentissima collaborazione, con Herbert Pagani, artista poliedrico protagonista di tante collaborazioni con i big della musica italiana e internazionale degli anni Ottanta.