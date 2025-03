Lapresse.it - Marche, il Consiglio è convocato per il 18 marzo

Leggi su Lapresse.it

La prossima seduta delregionale convocata per martedì 18, a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno, dopo le interrogazioni previste in apertura di lavori, l’esame di tre provvedimenti abbinati (una mozione, un’interpellanza e un’interrogazione) sulla salvaguardia del settore dell’automotive e sul piano industriale dell’IMR di Jesi. Iscritta all’esame d’Aula, ai sensi del Regolamento interno, una proposta di legge di modifica statutaria. In coda sono presenti diverse proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web collegandosi alla pagina istituzionale delregionale delle.I punti all’ordine del giorno1) Interrogazioni: • n. 1336 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Aggressione ad Operatrice Socio Sanitaria avvenuta presso l’ambulatorio di Oculistica all’ex Inam di Fermo”.