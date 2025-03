Bergamonews.it - “March to May”, dinamiche familiari autentiche alle prese con un’inaspettata notizia di gravidanza

Bergamo. Traspare chiaramente il tema della quotidianità della famiglia nel primo lungometraggio del regista slovacco Martin Pavol Repka, “to May” (“Od marca do mája”),ntato martedì 11 marzo nella Mostra Concorso della 43ª edizione del Bergamo Film Meeting.Un film che prende spunto da una vicenda autobiografia del regista, nel mostrare una famiglia di cinque persone, in un piccolo borgo della campagna slovacca,condi. Mentre i genitori,soglie dei quaranta, invecchiano, i figli crescono, sempre più consapevoli di dover seguire la propria strada. I tre figli compaiono subito ad inizio film, in fila indiana, primo passo di una routine quotidiana che verrà sconvolta appunto dalla sorprendetedelladella madre Romana (Zuzana Fialová).