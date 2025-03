Terzotemponapoli.com - Maratona di Roma, ultime quattro edizioni: le migliori performance azzurre e i record da battere

di– Domenica 16 marzo 28.000mila runner si riverseranno tra le strade della Capitale per una sfida meravigliosa: correrei 42 km delladi. Ma come si sono comportati gli atleti italiani in questi ultimi anni della competizione? News.Superscommesse.it ha condotto uno studio con l’obiettivo di stilare la top 5 dei risultati raggiunti dai runner e delle runnerottenuti nelledella Run Rome The Marathon: dall’analisi, è emerso che il sesto posto di Crippa Nekagenet, nel 2023 con il tempo di 02:12:11,guida la classifica maschile; per le donne, invece, è Paola Salvatori a essere in testa: l’atletana, nel 2022, ha ottenuto il 56esimopostocon il tempo di 02:49:17. É di Arianna Lutteri, invece, il miglior tempo della top 5 donne: 02:47:09 nell’edizione 2023.