Sbircialanotizia.it - Maratona di Roma domenica 16 marzo, itinerario e strade bloccate

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il conto alla rovescia per ladi2025 è ufficialmente iniziato. Le chiusure stradali per la trentesima edizione della Run Rome The Marathon prenderanno avvio alle 00:01 di16. Leinteressate includeranno via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali, con ulteriori chiusure a partire dalle . L'articolodi16è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.