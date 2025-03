Maratona di Roma 2025 quanto guadagna chi la vince | il regolamento ufficiale

Leggi su Funweek.it

Ladiè uno degli eventi più attesi in Italia e nel mondo. L’iniziativa attira ogni anno migliaia di partecipanti tra professionisti e appassionati. Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a, clicca qui>>La corsa raggiunge le strade della Capitale, offrendo ai corridori l’opportunità di gareggiare tra le bellezze storiche e artistiche della città eterna. Macosta iscriversi e quali sono i premi per chi arriva sul podio?: ilLadiprevede unpreciso: modalità di iscrizione, le condizioni di partecipazione e le regole di sicurezza. In primo luogo, gli atleti dovranno essere in possesso di un certificato medico valido per la pratica agonistica e soddisfare alcuni requisiti minimi per poter partecipare.