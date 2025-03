Thesocialpost.it - “Maradona ucciso così”. E il pm al processo mostra la foto shock del campione

Oggi a Buenos Aires è iniziato ilper la morte di Diego Armando. Sul banco degli imputati c’è l’intero staff medico che aveva in cura la leggenda del calcio argentino. L’accusa è omicidio semplice con dolo eventuale.Leggi anche: Morte, il medico e altri sei imputati aa Buenos AiresPrima ancora che iliniziasse, la folla ha accolto i medici davanti al tribunale di San Isidro gridando “assassini“. Il pm Patricio Ferrari ha scosso tuttindo unadi, gonfio e irriconoscibile. “Guardate,è morto”, ha detto il pm con tono duro. “Chi dice di non aver capito la gravità della situazione, sta mentendo”.Le figlie di, Dalma e Giannina, sono scoppiate in lacrime alla vista della. La sorella Jana ha provato a calmarle.