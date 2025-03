Spazionapoli.it - Maradona, il messaggio di Diego Jr dopo l’inizio del processo è straziante: avete sentito?

In queste ore, in Argentina, è partito ilche ha come obiettivo quello di fare luce sulla scomparsa dell’idolo di Napoli per eccellenza,ArmandoArmandoresterà per sempre scolpito nel cuore della sua città. Sì, perché Napoli non potrà mai essere banale per il Pibe de Oro, ma una parte essenziale di un’icona che dal calcio è diventata un simbolo universale. Un uomo capace di incarnare, per filo e per segno, l’anima di un popolo che ancora oggi lo venera come una vera divinità. Non è un caso che, sotto il Vesuvio, il nome disia sinonimo di passione, riscatto e sogni da capogiro. E proprio per questo legame indissolubile, Napoli attende con il fiato sospeso di conoscere la verità sulla sua prematura scomparsa, avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina, lontano da quella città che lo ha consacrato eterno.