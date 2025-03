Lapresse.it - Maradona, foto shock al processo per la morte del ‘Pibe’: Diego con il ventre gonfio

In un tribunale a Buenos Aires, in Argentina, ha preso il via ilnei confronti di sette professionisti sanitari per ladiArmando. L’ex campione di calcio, deceduto a 60 anni nella sua casa fuori dalla capitale argentina il 25 novembre 2020, era era sotto le loro cure quando ha avuto l’arresto cardiaco che gli è risultato fatale, e i sette sanitari sono oggi accusati di negligenza nella sua. Tre giudici decideranno se gli imputati (un neurochirurgo, uno psichiatra e diversi membri dello staff medico) sono colpevoli di omicidio colposo. La pena detentiva massima in caso di condanna è di 25 anni. Secondo l’accusa, i professionisti accusati non hanno fornito cure mediche adeguate a.Argentina puts 7 of’s healthcare professionals on trial https://t.