2anews.it - Maradona, al via il processo per la morte tra rabbia e commozione

Leggi su 2anews.it

Ha preso il via a Buenos Aires ilper ladi Diego Armando, che vede sul banco degli imputati con l’accusa di omicidio l’intero staff medico che aveva in cura la salute dell’astro argentino. In un clima di tensione e profonda, ha preso il via ieri a Buenos Aires il