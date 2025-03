Tvzap.it - Mara Favro, oggi l’autopsia e spunta la testimonianza choc

Leggi su Tvzap.it

autopsia. Attesa persui resti di, 51enne sparita nel nulla in Valle di Susa nella notte fra il 7 e l’8 marzo 2024 e le cui ossa sono state ritrovate al fondo di un dirupo nelle vicinanze del paesino di Gravere.dovrebbe chiarire se si è trattato di un omicidio e nel frattempouna. (Continua.)Leggi anche: Alessia Pifferi, il risultato deldella piccola Diana: cosa le hanno trovato dentroLeggi anche: Caso Liliana Resinovich, svelati i risultati del: ecco com’è mortaLa scomparsa diè scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 in Valle di Susa. La 51enne aveva da poco terminato il turno in pizzeria. Per circa un anno di lei non si hanno avuto notizie, ma di recente sono state trovate alcune ossa al fondo di un dirupo nelle vicinanze del paesino di Gravere e l’esame del Dna ha confermato che i resti appartengono proprio alla donna.