Ilrestodelcarlino.it - Manovra per le imprese "Ventisei milioni per oltre 200 aziende"

Circa 26di euro messi in campo dalla Regione Marche, in bandi già emessi che hanno funzionato e circa 215che ne beneficeranno per innovare linee produttive e prodotti, internazionalizzarsi, sviluppare nuova imprenditoria, dare corso a progetti di ricerca e sviluppo, sulla base di progetti presentati che in una prima fase non erano rientrati nei plafond. Laper la programmazione e i bandi di sostegno alle, nell’ambito della strategia di specializzazione intelligente, è stata presentata a Palazzo Leopardi dall’assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini, dal presidente Francesco Acquaroli, dai dirigenti regionali Stefania Bussoletti e Silvano Bertini. Presenti tra le associazioni di categoria, Confindustria e Confartigianato Marche. Nello specifico, al bando per sostenere progetti per l’innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio, che aveva iniziale dotazione di 28di euro, vengono aggiunti 6che permetteranno di finanziare progetti di altre 50