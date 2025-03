Agrigentonotizie.it - Mandorlo in fiore, i gruppi sfilano in centro accompagnati dal clima primaverile

Leggi su Agrigentonotizie.it

Due sfilate al girono deifolk che da piazza Pirandello raggiungono il palco di piazza Cavour per le esibizioni gratuite. Per il secondo anno consecutivo, la formula organizzativa di far vivere l’atmosfera deltutti i giorni nelcittadino sembra essere gradita dagli.