Manchester United-Real Sociedad il pronostico | Under 2 5 e vantaggio ai Red Devils

Leggi su Sololaroma.it

Riparte dal risultato di 1-1 la sfida di Europa League tra: le due squadre si affronteranno nel match di ritorno degli ottavi di finale a partire dalle ore 21:00 del 13 marzo. Si tratterà di una partita alquanto difficile, dato il periodo dei Redche, ormai, vivono nella contestazione. L’Old Trafford dunque non dovrebbe essere difficile da espugnare, ma in Europa la squadra di Amorim è dura da combattere. La squadra che vincerà e passerà il turno si ritroverà di fronte a sé la vincente di Lione-FCSB., come arrivano le squadre al matchIlnon è riuscito a mantenere ilnella sfida di Premier League contro l’Arsenal ed ora la classifica rimane sempre più in bilico. Il 14º posto in classifica è lo specchio della stagione dei Redche tra problemi societari e difficoltà tattiche non riesce a riprendere un percorso lineare per raggiungere alcuni degli obiettivi stagionali.