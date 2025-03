Forlitoday.it - "Mancata raccolta della plastica in alcune strade della zona C, è la terza volta in otto mesi"

Leggi su Forlitoday.it

Riceviamo e pubblichiamo: "Martedì non è stata effettuata ladifferenziatainC” e precisamente in via Pina Magnani, via Giovan Battista Bonucci, via Domenico Matteucci (di fronte caserma dei Vigili del Fuoco,parallele a via.