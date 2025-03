Lanazione.it - Malore fatale in casa per Rossella Briganti, storica impiegata della Asl centro

Fucecchio (Firenze), 12 marzo 2025 – Unin, da quanto abbiamo appreso, la sera di lunedì, che non le ha lasciato scampo e che si è portata via una donna molto amata e stimata:, 62 anni,dell’Asl Toscana. Una morte che ha colpito profondamente Fucecchio, dov’era cresciuta e dove, ora, si occupavamadre dopo che il padre era venuto a mancare due anni fa (dopo aver vissuto a Firenze).era figlia di persone conosciutissime in città. Per decenni la sua famiglia ha gestito una polleria nella partedi Fucecchio, all’angolo tra via San Giovanni e piazza Vittorio Veneto. Un luogo storico. Il padre Enrico, fucecchiese doc, suonava la batteria in complessizona, e con amici, anni addietro, aveva messo in piedi il complesso dei Samuel, tra i più amati negli anni Sessanta e rimasto nel ricordo di molti.