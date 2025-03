Juventusnews24.com - Maifredi individua il problema della Juve: «Alla società serve una guida forte, non dico Boniperti ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24il: tutte le dichiarazioni sul momento dei bianconeri e su Thiago MottaGigiha parlato a Radio 1 Sport per analizzare il momentoe in particolare del mister bianconero Thiago Motta.PAROLE – «Credo che se Thiago vuole benedeve tirare fuori qualcosa di più. Mi colpiscono le negatività che circondano lantus. Una di queste è la sconfitta con l’Atalanta interpretata come un fallimento. Guardate che laaveva già dimostrato di non essere all’altezza per avere velleità in campionato, lo aveva già fatto con le eliminazioni in Champions e Coppa Italia. Inoltre, bisogna tenere conto di tutte le difficoltà che ci sono all’interno: giocatori scontenti, allenatore scontento, giocatori scontenti dell’allenatore.