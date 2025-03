Juventusnews24.com - Magnanelli mastica amaro: «È un grande dispiacere, l’espulsione con rigore ci ha dato un duro colpo. Ai ragazzi dico questo»

di Redazione JuventusNews24: il commento del mister della Juve Primavera dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa ItaliaDopo Cagliari-Juve Primavera, misterha commentato così l’eliminazione dei bianconeri.– «È un peccato. Non siamo partiti benissimo nei primi minuti, ma poi la squadra era entrata bene in partita. Ihanno fatto tutto quello che avevo chiesto loro e che richiedeva questa semifinale. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi è ovvio che gli episodi dei gol spostano in un incontro. Abbiamo preso la prima rete in una situazione evitabile, poiconqualche minuto più tardi ci haun. Abbiamo affrontato una squadra organizzata che difende benissimo, ci abbiamo provato ma gli episodi spostano come sempre gli equilibri delle partite.