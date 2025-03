Lopinionista.it - “Magma. Mattarella, il delitto perfetto”: arriva su Netflix. Un film per fare chiarezza sui misteri d’Italia

ROMA – A 45 anni dall’assassinio di Piersantisudal 12 marzo “, il”, un docuche riapre una delle ferite più profonde della storia italiana. Diretto da Giorgia Furlan, prodotto da Mauro Parissone e Laura Guglielmetti per 42° Parallelo, con Antonio Campo Dall’Orto e Ferruccio De Bortoli, ilintreccia omicidi politici, depistaggi, tradimenti di Stato, trasportando il pubblico nel cuore di alcuni fra i fatti più oscuri degli anni di piombo. Dall’omicidio, successore ideale di Aldo Moro, fino alla strage alla stazione di Bologna avvenuta in quello stesso 1980, 7 mesi dopo l’assassinio del Presidente della Regione Sicilia.Dopo le anteprime nei cinema di Roma, Bologna, Palermo e Torino – che hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico – e la messa in onda su La7 – con una puntata speciale di La Torre di Babele di Corrado Augias – dal 12 marzo ilanche su