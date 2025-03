Made in Italy e IA, pubblicato il bando “vIvA”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 mar. (askanews) –oggi dall’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale “”, ilnato dalla condivisione degli obiettivi comuni di impatto sociale del Fondo per la Repubblica Digitale e di Google.org. L’iniziativa mira a selezionare progetti di formazione per lo sviluppo di competenze digitali in ambito di Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento ai settori delin, a beneficio di persone in condizioni di vulnerabilità e difficoltà. Ilprevede un ammontare complessivo pari a 2.600.000 ?, i cui fondi sono messi a disposizione pariteticamente da parte di Google.org e del Fondo per la Repubblica Digitale. Ilpunta ad abilitare le persone alla comprensione e all’utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale attraverso lo sviluppo di competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro, così da offrire opportunità di inserimento lavorativo o di miglioramento delle condizioni professionali, contribuendo altresì all’aumento della competitività delle imprese italiane.