Ma la Storia non può perdonare i brigatisti

Perdonano gli uomini, quelli che proprio si sentono di farlo, e non la, e non possono che suscitare poca emozione quindi le dichiarazioni rese ieri in un’aula di tribunale dall’ex brigatista Lauro Azzolini, un signore con alle spalle quattro ergastoli e molte lacrime di innocenti. C’è stata infatti una cosa forse peggiore dei morti di cui ihanno disseminato l’Italia, ed è stato il tentativo da parte di molti di loro di imporre ex post una lettura giustificazionista delle loro gesta. Come dire, abbiamo fatto quel che abbiamo fatto perché avevamo un motivo. Ed è qui che lanon può, o anche solo farsi prendere in giro. Rivelando “volevamo fare la rivoluzione”, come fosse un Che Guevara dell’Appennino reggiano, Azzolini ammanta un intento eroico che non ci fu (perché non basta mettere a rischio la propria vita per essere un eroe), dicendo che “quelle due persone (la terrorista Cagol e il carabiniere, ndr) non dovevano morire” compie un accostamento inaccettabile tra un uomo che serviva lo Stato e una che si era messa in guerra con lo Stato accettando i rischi del caso.