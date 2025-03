Ilgiorno.it - M5 fino a Monza, scontro sulle spese. La replica di Cinisello: “La fermata Lincoln non è un extracosto”

Leggi su Ilgiorno.it

– “Lanon fa parte del computo degli extracosti e l’abbiamo decisa perché migliorativa per la mobilità dei cittadini cinisellesi”. Il sindaco diBalsamo, Giacomo Ghilardi, fa chiarezza dopo l’uscita di due giorni fa dell’associazione Hqche in una nota stampa ha dichiarato come ritenga eccessiva la stima di 589 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana M5, comunicati da Milano, e come, a loro avviso, ad aver fatto lievitare i costi sia stata anche la variantedel tracciato di(da loro stimata più cara di circa 250 milioni) rispetto alla precedenteMatteotti. “Questa è un’inesattezza – commenta Ghilardi –. In realtà laè stata determinata nel 2018, durante il mio primo mandato. Quindi il suo costo è compreso in quel miliardo e 296 milioni di euro di finanziamenti già stanziati”.