Tvzap.it - Lutto nel giornalismo italiano, malore fatale: addio a Massimiliano

Leggi su Tvzap.it

nel– Unimprovviso, che si è rivelato. Il famoso giornalista, originario di Roma, avrebbe compiuto 62 anni il prossimo luglio. Lascia la moglie Sonia e il figlio Leonardo. Da un paio di giorni non rispondeva più al telefono: proprio per questa ragione i suoi familiari si erano allarmati. ( dopo le foto)Leggi anche:nella musica italiana, una malattia fulminante se l’è portato viaLeggi anche: Franco era sparito ieri pomeriggio: poco fa è arrivato il drammatico annuncionelMorelliÈ mortoMorelli, giornalista, conduttore e scrittore. Se n’è andato a soli 61 anni per un. Non rispondeva al telefono da un paio di giorni e ieri sera, martedì 11 marzo 2025, il figlio Leonardo l’ha trovato senza vita nella sua casa a Vallerano, in provincia di Viterbo, dove si si era trasferito da anni con la sua famiglia.