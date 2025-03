Agi.it - L'Università "La Sapienza" prima al mondo per gli studi classici

AGI - Lasi conferma per il quinto anno di fila come laalnegli: è quanto emerge dall'edizione 2025 del report QS World University Rankings by Subject che assegna all'ateneo romano ilto per 'Classics and Ancient History' con il punteggio di 99.1 e quello nazionale in ben due aree tematiche su cinque: 'Arts & Humanities' e 'Natural Sciences', rispettivamente al 40esimo e 61esimo posto mondiale. Il ranking, riferisce una nota della, analizza 55 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche e l'ateneo romano si è classificato in 46 discipline, registrando un miglioramento a livello di macroaree, con 3 di esse posizionate nella top 100 (Arts & Humanities, Natural Sciences, Engineering & Technology). "La conferma delto mondiale dellanegli- dichiara la rettrice, Antonella Polimeni - è un riconoscimento che consolida a livello globale la concezione dell'Italia come patria della cultura classica.