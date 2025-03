Secoloditalia.it - L’ultimo sfregio alla memoria di Sergio Ramelli: a testa in giù in una libreria Feltrinelli di Milano

Leggi su Secoloditalia.it

“Orain Stazione Centrale a. Ci sono persone che dovrebbero vergognarsi di stare al mondo. Ma non sanno cos’è, la vergogna. Pasolini scrisse che si trattava dì razzismo: non sbagliava. Per quanto vi crediate assolti, sarete per sempre coinvolti”, è il post del giornalista e scrittore Giuseppe Culicchia, autore del libro “Uccidere un fascista., una vita spezzata dall’odio”: la denuncia di uno “” evidentedel giovane militante del Fronte della Gioventù di cui in questi giorni si ricordano i 50 dal suo omicidio per mano di esponenti della sinistra milanese. “Era come a Belfast. Però a Belfast si sapeva che c’era la guerra civile, e tutta la popolazione era coinvolta. Da noi c’era la guerra civile che riguardava 20mila a sinistra e mille a destra, come certificò il rapporto del prefetto Mazza.