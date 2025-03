Ilgiornaleditalia.it - L'ultimo Pupi Avati. Un minestrone poco gustoso. Cosa è andato storto?

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"L'Orto Americano" poteva essere un grande noir romantico. La difficoltà espressiva italiana Chi non ama l'opera di? Anche al suo viso siamo affezionati. Ma il gusto non mente mai, e con gli amici occorre la sincerità: il suofilm non è bello. Il ritmo zoppica, ci sono momen