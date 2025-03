Cultweb.it - L’ultima foto di Maradona è scioccante, il processo per la morte del Pibe de Oro è già virale (VIDEO)

Ilper omicidio colposo ai danni di sette membri dell’equipe medica che ha assistito Diego Armandoprima della sua, nel 2020, è iniziato nelle scorse ore a Buenos Aires con una. Il pubblico ministero Patricio Ferrari ha mostrato in in aula la terribiledel cadavere di, segnato da un gonfiore addominale anomalo. Nelle intenzioni del pm c’è dimostrare come il team che si è occupato del fuoriclasse argentino sia stato incapace di curarlo. Il magistrato ha detto:“Guardate, così è morto. Chiunque tra gli imputati affermi che non aveva compreso quello che stava succedendo a Diego sta chiaramente mentendo. Le sue condizioni erano evidenti“.La scena ha provocato una naturale reazione nelle figlie di, Dalma e Gianinna, che sono scoppiate a piangere.