Ilfattoquotidiano.it - L’Ue sta scivolando verso la guerra contro se stessa

di GiulioStiamolentamente ma inesorabilmentelala Russia? Improbabile. Piuttostonoi stessi: l’Ungheriala Spagna, o l’Olandal’Italia, o la Germaniatutti? Ci stiamo dando la zappa sui piedi. Spero non sia irreversibile. Spero che questo accecamento delle menti, anche le più illuminate, sia solo una questione contingente dovuta al martellamento quotidiano sulla necessità di essere forti, alla propaganda sulla necessità di poterci difendere. E’ come se si fosse entrati in un circolo vizioso dove tutto sembra così normale proprio perché ripetuto a cantilena, all’infinito, come certe preghiere.Le affermazioni del prof. Galimberti da Augias sembrano darmi ragione, lui che sviscera i problemi lasciando tutti a bocca aperta dice che dobbiamo armarci per deterrenza, che dobbiamo essere pronti, anche e soprattutto con vite umane, a difenderci.